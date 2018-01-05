Народного артиста Олега Табакова не собираются выписывать домой

Несмотря на существенное улучшение самочувствия Олега Табакова, с 27 ноября прошлого года находящего на лечении в больнице, его пока не будут выписывать домой. На сегодняшний день народный артист вышел из искусственной комы, начал узнавать родственников.

Врачи Первой градской больницы Москвы сообщают о том, что Олега Табакова все еще нет оснований выписывать из медучреждения домой. После выхода из искусственной комы у народного артиста фиксируется сравнительно стабильная температура в нормальном диапазоне, присутствует аппетит, он положительно реагирует на коммуникации с ним, начинает узнавать родственников.На данный момент процесс лечения Табакова контролируется тремя врачами. Учитывая совокупность болезней, диагностированных у пациента, медики сообщают о неопределенности дальнейшего прогноза относительно его здоровья.Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября прошедшего года, где у него в скором времени диагностировали заражение крови и начальную стадию потери сознания, предкому.