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| | Народного артиста Олега Табакова не собираются выписывать домой

Народного артиста Олега Табакова не собираются выписывать домой

Вчера, 22:54
Несмотря на существенное улучшение самочувствия Олега Табакова, с 27 ноября прошлого года находящего на лечении в больнице, его пока не будут выписывать домой. На сегодняшний день народный артист вышел из искусственной комы, начал узнавать родственников.

Народного артиста Олега Табакова не собираются выписывать домой

 

Врачи Первой градской больницы Москвы сообщают о том, что Олега Табакова все еще нет оснований выписывать из медучреждения домой. После выхода из искусственной комы у народного артиста фиксируется сравнительно стабильная температура в нормальном диапазоне, присутствует аппетит, он положительно реагирует на коммуникации с ним, начинает узнавать родственников.

На данный момент процесс лечения Табакова контролируется тремя врачами. Учитывая совокупность болезней, диагностированных у пациента, медики сообщают о неопределенности дальнейшего прогноза относительно его здоровья.

Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября прошедшего года, где у него в скором времени диагностировали заражение крови и начальную стадию потери сознания, предкому.
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