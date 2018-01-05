Народного артиста Олега Табакова не собираются выписывать домой

Врачи Первой градской больницы Москвы сообщают о том, что Олега Табакова все еще нет оснований выписывать из медучреждения домой. После выхода из искусственной комы у народного артиста фиксируется сравнительно стабильная температура в нормальном диапазоне, присутствует аппетит, он положительно реагирует на коммуникации с ним, начинает узнавать родственников.
На данный момент процесс лечения Табакова контролируется тремя врачами. Учитывая совокупность болезней, диагностированных у пациента, медики сообщают о неопределенности дальнейшего прогноза относительно его здоровья.
Олег Табаков был доставлен в больницу 27 ноября прошедшего года, где у него в скором времени диагностировали заражение крови и начальную стадию потери сознания, предкому.