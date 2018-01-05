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| | Ростуризм: туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины

Ростуризм: туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины

Вчера, 21:38
Туристам, отдыхающим на горнолыжных курортах Италии и Франции, угрожают лавины - предупреждает Ростуризм. Ведомство призывает путешественников следить за прогнозами погоды и прислушиваться к местным властям.

Ростуризм: туристам на горнолыжных курортах Италии и Франции угрожают лавины

 

В горнолыжной области Италии и Франции сохраняется высокий уровень лавиноопасности - сообщает Ситуационно-кризисный центр российского МИД. Отправляя путешественников в туры, туроператоры обязаны сообщать им об угрозе.

Ранее в итальянской автономии Валле-д'Аоста прошёл обильный снегопад, и с гор спустились лавины. В результате на горнолыжном курорте Червиния оказалось заблокировано свыше 10 тысяч отдыхающих. Сегодня возобновили дорожную связь с регионом. О пропавших и пострадавших ничего не сообщается.

В среду вечером лавина сошла в Тироле. Погибли немецкая лыжница и её 11-летняя дочь.
Яна Татьянина
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