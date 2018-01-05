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| | В Краснодаре в честь Нового года устроили 18-километровый забег

В Краснодаре в честь Нового года устроили 18-километровый забег

Вчера, 20:38
Атлеты Краснодара и обычные жители встретили Новый год пробежкой. Утром 1 января в Краснодаре собралось около полутысячи любителей бега.

В Краснодаре в честь Нового года устроили 18-километровый забег

 

Уже четыре года подряд жители Краснодара начинают новогоднее утро с пробежки. Для многих местных приверженцев здорового образа жизни такое событие стало традицией. В этом году на забег пришли 500 жителей города. Участники приходили целыми семьями, некоторые отличились необычными спортивными костюмами. Владимир Саветенков, один из организаторов мероприятия объяснил, что бег не требует никакой специальной экипировки и является самым доступным видом спорта, поэтому его стараются популяризировать даже 1 января.

 

Поучаствовать в забеге пришли как атлеты, так и любители. Всего дистанция составила 18 километров. Те, кто впервые пришел на пробежку, преодолели расстояние,символизирующее новый год, – 2018 метров.
Виктория Озерова
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