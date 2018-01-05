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| | Ростовчанин получил килограммовый слиток золота от «Русского радио»

Ростовчанин получил килограммовый слиток золота от «Русского радио»

Вчера, 19:29
Житель Ростова-на-Дону был награжден слитком золота весом в килограмм во время премии «Золотой Граммафон» в Москве. После удаления опухоли, практически слепой победитель конкурса «Русского радио» вышел на сцену в сопровождении матери.

Ростовчанин получил килограммовый слиток золота от «Русского радио»

 

Жителя Ростова-на-Дону, получившего поездку в Москву на церемонию, устраиваемую в честь концертного мероприятия «Золотой Граммофон», наградили килограммовым золотым слитком благодаря победе в конкурсе от «Русского Радио». Победитель был объявлен ведущими церемонии Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом.

 

Ростовчанин Андрей Харитонов, которому ранее была удалили опухоль из мозга, вышел на сцену благодаря сопровождению собственной матери. Дело в том, что в связи с прошедшей операцией, мужчина практически потерял зрение.

Приз победителю вручали такие звезды российской эстрады как Николай Басков и Вера Брежнева. В эфире "Первого канала" ростовчанин признался, что не был уверен в своей победе до последнего.
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