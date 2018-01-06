Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году
| | Жительница Ростова пожаловалась на мороженое с металлической скрепкой

Жительница Ростова пожаловалась на мороженое с металлической скрепкой

Сегодня, 05:40
Жительница Ростова в социальных сетях опубликовала сообщение о том, как она купила мороженые своей маленькой дочери, а в ней обнаружили металлическую скрепку. Пользователи начали активно комментировать этот материал.

Жительница Ростова пожаловалась на мороженое с металлической скрепкой

 

Одни юзеры поверили словам женщины и порадовались тому, что ребенок не пострадал, когда ел мороженое. Другие назвали эти слова ложью. Некоторые рассказали свои истории о том, как они находили инородные предметы в продуктах питания. По заявлению одной гражданки, однажды она приобрела в магазине хлеб, села обедать и ей попалось стекло в этом продукте, причем два крупных куска. После этого случая женщина стала проверять все товары, приобретенные в супермаркетах и торговых лавках.

Скептики рекомендовали не придумывать различные небылицы, а заняться более полезными вещами. Женщина, жалующаяся на мороженое, выложила в Сеть снимок скрепки, которую она нашла в сладком кушанье из сливок. По мнению некоторых пользователей, проверить правдивость слов этой дамы не представляется возможным.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое
В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

В Ростове молодая мама Раиса Лукьянченко сообщила о том, что её ребёнок чуть не проглотил скрепку, найденную в купленном мороженом. Горожане стали негодовать

Пьяная жительница Ростовской области избила дочь за 100 рублей
Пьяная жительница Ростовской области избила дочь за 100 рублей

Местная жительница Ростовской области избила собственную дочь за то, что та потратила 100 рублей на мороженое.

Шоколад и мороженое не влияют на улучшение настроения
Шоколад и мороженое не влияют на улучшение настроения

Северно-Американские специалисты выяснили, что мороженое, шоколад, печенье и другие сладкие вкусняшки не влияют на улучшение настроения человека.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости