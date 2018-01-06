Жительница Ростова пожаловалась на мороженое с металлической скрепкой

Жительница Ростова в социальных сетях опубликовала сообщение о том, как она купила мороженые своей маленькой дочери, а в ней обнаружили металлическую скрепку. Пользователи начали активно комментировать этот материал.

Домбровский Сергей

Одни юзеры поверили словам женщины и порадовались тому, что ребенок не пострадал, когда ел мороженое. Другие назвали эти слова ложью. Некоторые рассказали свои истории о том, как они находили инородные предметы в продуктах питания. По заявлению одной гражданки, однажды она приобрела в магазине хлеб, села обедать и ей попалось стекло в этом продукте, причем два крупных куска. После этого случая женщина стала проверять все товары, приобретенные в супермаркетах и торговых лавках.Скептики рекомендовали не придумывать различные небылицы, а заняться более полезными вещами. Женщина, жалующаяся на мороженое, выложила в Сеть снимок скрепки, которую она нашла в сладком кушанье из сливок. По мнению некоторых пользователей, проверить правдивость слов этой дамы не представляется возможным.