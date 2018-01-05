Воронежец задолжал РЖД восемь тысяч за отказ работать в компании

Одного из жителей Воронежской области обязали выплатить РЖД восемь тысяч рублей. По договору с компанией мужчина должен был отработать год за оплату обучения. Об этом проинформировала пресс-служба Таловского районного суда.

Виктория Озерова

В Таловский суд обратились представители РЖД. Компания подала иск на своего бывшего сотрудника. Мужчина устроился в местный филиал РЖД на должность монтера путей. Так как у работника не было соответствующего образования, компания за свой счет отправила его на обучение. РЖД подписала с воронежцем также ученический контракт, по которому он должен был проработать в компанию один год за обучение, но мужчина решил уволиться по собственному желанию раньше положенного срока.Погасить задолженность в почти восемь тысяч рублей мужчина отказался. Тогда в РЖД решили взыскать деньги через суд. Ведомство обязало воронежца выплатить долг.