В Якутске вдоль дорог установили манекены школьников

В Якутске сотрудники ГАИ по обочинам дорог расставили манекены школьников. Свою инициативу они объяснили тем, что это помогает в борьбе с водителями, нарушающими скоростной режим.

Дарья Светозарова

Отмечается, что двухмерные фигуры детей получились очень реалистичными. Для пущей убедительности отдельные элементы манекенов являются люминесцентными. Фигурки детей-якутов видно издали, поэтому водители притормаживают, а значит вероятность наезда снижается. Манекены установили возле пешеходных переходов, учебных заведений. В Госавтоинспекции Республики заявили, что так намерены привлечь внимание шоферов-лихачей, побудить их к осторожности и уменьшить количество автоаварий.