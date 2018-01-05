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| | В Якутске вдоль дорог установили манекены школьников

В Якутске вдоль дорог установили манекены школьников

Вчера, 19:49
В Якутске сотрудники ГАИ по обочинам дорог расставили манекены школьников. Свою инициативу они объяснили тем, что это помогает в борьбе с водителями, нарушающими скоростной режим.

В Якутске вдоль дорог установили манекены школьников

 

Отмечается, что двухмерные фигуры детей получились очень реалистичными. Для пущей убедительности отдельные элементы манекенов являются люминесцентными. Фигурки детей-якутов видно издали, поэтому водители притормаживают, а значит вероятность наезда снижается. Манекены установили возле пешеходных переходов, учебных заведений. В Госавтоинспекции Республики заявили, что так намерены привлечь внимание шоферов-лихачей, побудить их к осторожности и уменьшить количество автоаварий.
Дарья Светозарова
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