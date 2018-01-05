Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

Вчера, 18:31
В Ростове молодая мама Раиса Лукьянченко сообщила о том, что её ребёнок чуть не проглотил скрепку, найденную в купленном мороженом. Горожане стали негодовать по этому поводу.

В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

 

«Купила сегодня дочке мороженое, а в нём скрепка! К счастью вовремя увидели», - написала она сообществу «Ростов Главный». К публикации были прикреплены пару снимков с демонстрацией той самой скрепки, которую чуть не проглотила маленькая девочка. Некоторые в комментариях к записи сообщили, что ранее уже сталкивались с подобным.

В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

 

Кто-то находил гвоздь в хлебе, стекло в колбасе и даже осколки металла в молоке. Это не единичный случай, поэтому жители Ростова посоветовали молодой маме чаще проверять продукты, которые даёт детям.
Вещий Олег
Новости по теме
В Ростове 1 августа детям будут бесплатно раздавать мороженое
В Ростове 1 августа детям будут бесплатно раздавать мороженое

Сегодня, 1 августа, в Ростове детям будут бесплатно раздавать мороженное. Действие будет происходить на Рабочей площади. 

Леру Кудрявцеву на отдыхе чуть не съела акула
Леру Кудрявцеву на отдыхе чуть не съела акула

Несчастный случай чуть не произошел с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Дело в том, что теледиву атаковала акула, когда та купалась в океане.

В Чехове при пожаре чуть было не погибла оставленная без присмотра девочка
В Чехове при пожаре чуть было не погибла оставленная без присмотра девочка

В Чехове при пожаре чуть было не погиб оставленный без присмотра ребенок. Инцидент произошел на улице Полиграфистов. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости