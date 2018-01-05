В Ростове маленькая девочка чуть не съела скрепку, попавшую в мороженое

В Ростове молодая мама Раиса Лукьянченко сообщила о том, что её ребёнок чуть не проглотил скрепку, найденную в купленном мороженом. Горожане стали негодовать по этому поводу.

«Купила сегодня дочке мороженое, а в нём скрепка! К счастью вовремя увидели», - написала она сообществу «Ростов Главный». К публикации были прикреплены пару снимков с демонстрацией той самой скрепки, которую чуть не проглотила маленькая девочка. Некоторые в комментариях к записи сообщили, что ранее уже сталкивались с подобным.

Вещий Олег

Кто-то находил гвоздь в хлебе, стекло в колбасе и даже осколки металла в молоке. Это не единичный случай, поэтому жители Ростова посоветовали молодой маме чаще проверять продукты, которые даёт детям.