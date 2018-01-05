Мужчина запустил салют из ягодиц

Накануне в видеохостинге Youtube появилось видео необычного запуска салюта. Фейерверк воткнули не в землю, как обычно, а в пятую точку мужчины.

Виктория Озерова

Компания молодых людей одной из зарубежных стран показала необычный способ запуска салюта. Фейерверк «вставили» прямо в ягодицы мужчины. Сразу же после поджога салюта стало ясно, что это было плохой идеей. На мужчину посыпался дождь из искр, а затем его немного подняло в воздух из-за ударной силы фейерверка. На кадрах видно, что после искрового дождя мужчина попытался быстрее высвободиться от салюта. Очевидцы необычного запуска тут же выложили все в Сеть, ролик стал вирусным почти сразу после публикации.На данный момент о состоянии главного героя видеозаписи ничего неизвестно. Подробности эксперимента не сообщаются.