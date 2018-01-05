Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Мужчина запустил салют из ягодиц

Мужчина запустил салют из ягодиц

Вчера, 18:53
Накануне в видеохостинге Youtube появилось видео необычного запуска салюта. Фейерверк воткнули не в землю, как обычно, а в пятую точку мужчины.

Мужчина запустил салют из ягодиц

 

Компания молодых людей одной из зарубежных стран показала необычный способ запуска салюта. Фейерверк «вставили» прямо в ягодицы мужчины. Сразу же после поджога салюта стало ясно, что это было плохой идеей. На мужчину посыпался дождь из искр, а затем его немного подняло в воздух из-за ударной силы фейерверка. На кадрах видно, что после искрового дождя мужчина попытался быстрее высвободиться от салюта. Очевидцы необычного запуска тут же выложили все в Сеть, ролик стал вирусным почти сразу после публикации.

На данный момент о состоянии главного героя видеозаписи ничего неизвестно. Подробности эксперимента не сообщаются.
Виктория Озерова
Новости по теме
По факту гибели женщины во время салюта в Дзержинске возбуждено уголовное дело
По факту гибели женщины во время салюта в Дзержинске возбуждено уголовное дело

Сотрудники СК по Нижегородской области приступили к расследованию смерти женщины в Дзержинске во время салюта 28 мая. Во время фейерверка один из его

В Новосибирске пьяный мужчина расстрелял двух девушек во время салюта 9 мая
В Новосибирске пьяный мужчина расстрелял двух девушек во время салюта 9 мая

В Новосибирске мужчина расстрелял двух девушек во время праздничного салюта на 9 мая. Об этом проинформировали локальные новостные агентства с отсылкой на

В Волгограде военные после салюта потеряли пушку ЗИС-3
В Волгограде военные после салюта потеряли пушку ЗИС-3

 В Волгограде местные жители обнаружили после салюта в честь Дня защитника Отечества настоящее артиллерийскую пушку просто стоящую на улице без присмотра.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости