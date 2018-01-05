Калининградский зоопарк ищет новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре

Из-за проблем с программой размножения животных Калининградский зоопарк вынужден искать новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре. Переезд будет сложным.

Яна Татьянина

Детёныша жирафа, появившегося на свет 14 ноября 2017 года, необходимо переселить - в родном Калининградском зоопарке его содержать негде. Через год животное повзрослеет и станет бороться за самку.Переезд будет сложно организовать. Юный жираф обладает низким генетическим статусом и не входит в программу размножения, поэтому зоопарк не может обратиться за помощью в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. Дом для жирафёнка найдут в течение 2018 года, без помощи координаторов - отметила глава Калининградского зоопарка Светлана Соколова.Калининградская область соседствует со странами Евросоюза - Польшей и Литвой. Из-за жёстких норм этих территорий перевезти крупное животное наземным транспортом почти невозможно. Единственный путь - паром.