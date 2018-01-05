Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Калининградский зоопарк ищет новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре

Калининградский зоопарк ищет новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре

Вчера, 17:32
Из-за проблем с программой размножения животных Калининградский зоопарк вынужден искать новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре. Переезд будет сложным.

Калининградский зоопарк ищет новый дом для жирафёнка, родившегося в ноябре

 

Детёныша жирафа, появившегося на свет 14 ноября 2017 года, необходимо переселить - в родном Калининградском зоопарке его содержать негде. Через год животное повзрослеет и станет бороться за самку.

Переезд будет сложно организовать. Юный жираф обладает низким генетическим статусом и не входит в программу размножения, поэтому зоопарк не может обратиться за помощью в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. Дом для жирафёнка найдут в течение 2018 года, без помощи координаторов - отметила глава Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Калининградская область соседствует со странами Евросоюза - Польшей и Литвой. Из-за жёстких норм этих территорий перевезти крупное животное наземным транспортом почти невозможно. Единственный путь - паром.
Яна Татьянина
Новости по теме
Единственный в России гигантский муравьед будет жить в Калининграде
Единственный в России гигантский муравьед будет жить в Калининграде

Калининградский зоопарк выкупил в Праге самца редкого вида муравьедов – гигантского муравьеда.

Самку медвежонка из Новосибирска перевезли в зоопарк Нижнего Новгорода
Самку медвежонка из Новосибирска перевезли в зоопарк Нижнего Новгорода

Бурого медвежонка, родившегося в этом году в зоопарке Новосибирска, доставили авиарейсом в Нижний Новгород. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Московский зоопарк переходит на весенний график работы
Московский зоопарк переходит на весенний график работы

Московский зоопарк будет работать по другому графику. С первого мартовского дня зоопарк перейдет на весенний график работы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости