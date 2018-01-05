Под Ростовом по дороге прогуливался обнаженный мужчина

Теории у комментаторов были самые разные. Одни предположили, что прохожим случилась какая-то интересная история. Другие подхватили эту версию и принялись развивать, дескать, мужчину перестрел Терминатор, отобрал у него мотоцикл, раздел и избил.
Менее склонные к черному юмору и более сердобольные пользователи заявили, что, скорее всего незнакомец находится в состоянии шока. Вероятно, его встретили грабители, а дальше развитие событий не слишком расходилось с мнением сторонников встречи с Терминатором. Сочувствующие лишь добавили, что надо бы в полицию сообщить – пусть разберутся, помогут, а то человек и замерзнет насмерть. Некоторые припомнили девушку, которая в чем мать родила прогуливалась по Таганрогу и предложили устроить им встречу.