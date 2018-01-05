В Ставропольском крае заметили «водяного» Деда Мороза

«Водяной» Дед Мороз Ставропольского края стал героем Сети. Виражи волшебника попали на видео. Ролик был размещен на видеохостинге YouTube.

Виктория Озерова

В Ставропольском крае жителей с Новым годом поздравил необычный Дед Мороз. Сказочный волшебник рассекал на водяной установке. Данный аппарат поднимает человека в воздух благодаря сильному напору струй воды. Испытания над водоемом Дед Мороз провел сразу после поздравлений. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео и разместить ролик в Сети. «Водяной» Дед Мороз вызвал восторг не только свидетелей его «приключения», но и пользователей.Жители Ставрополя начали активное обсуждение видеозаписи. Никто не остался равнодушным к кадрам, многие захотели также покататься на водяной остановке. Многие отметили, что зрелище выглядит захватывающие. Были и те, кто обратил внимание на необычное тепло в новогдний период.