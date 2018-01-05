Собчак проехала по центру Саратова в инвалидной коляске

Ксения Собчак, как известно, решила посетить с визитом Саратов. Она проехала на автобусе номер 90 от «Крылатого рынка» до торгового центра «Триумф-Молл». Целью Ксении была оценка трудностей, с которыми столкнулся борец за права инвалидов-колясочников Антон Киселев. Как известно, в автобус людям с ограниченными возможностями приходится забираться ползком, а следом затаскивать коляску.

К иселев по дороге также пожаловался Собчак на факт высокой платы за содержание дома. В этом он обвинил застройщиков дома, а также лично депутата Саратовской области Леонида Писного. Проезд оплачен для самой Собчак и компании ее единомышленников, был одним из организаторов, который отдал водителю 500 рублей. Телеведущая с компанией вышла из автобуса у «Триумф-Молла».

Она признается, что у нее есть личное авто, а общественным транспортом она не пользовалась уже очень давно. Также ранее Ксения сама садилась в инвалидную коляску и пыталась проехать на ней по пешеходной зоне Саратова, но особого успеха в этом не добилась. В результате кандидат в президенты сделала вывод о том, что состояние этих участков находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Николай Офицеров