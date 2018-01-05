В екатеринбургской «Пятерочке» продают детский сок с плесенью

Вместе с соком «Малышам» житель Екатеринбурга приобрел неприятный бонус. В пачке оказался довольно большой кусок плесени и мусор. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Вечером 3 января один из жителей Екатеринбурга посетил магазин «Пятерочка» по Советской улице. В пачке детского сока, приобретенного в супермаркете, оказалась плесень, а также мусор непонятного происхождения. Когда покупатель пожаловался на товар «Пятерочки», ему вернули деньги, но отказались проверить оставшийся товар. Администратор магазина объяснил, что не собирается вскрывать весь товар, так как это нанесет ущерб владельцу.Стоит отметить, что срок годности сока еще не вышел: он был произведен в сентябре прошлого года и может храниться в течение 12 месяцев. Производитель продукта – ОАО «Прогресс» из Липецка, так что риск купить некачественный сок существует по всей РФ.