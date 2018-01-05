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| | В США из-за непогоды наблюдается «игуанопад»

В США из-за непогоды наблюдается «игуанопад»

Вчера, 16:38
Во Флориде, США, температура опустилась до возможного минимума. Из-за аномалии страдают животные: игуаны становятся вялыми и впадают в спячку. Недавно ящерицы начали падать с деревьев.

В США из-за непогоды наблюдается «игуанопад»

 

Аномально низкая температура во Флориде привела к тому, что игуаны начали замерзать и падать с деревьев. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Первая фотография замерзей ящерицы появилась в Сети вчера, 4 января, утром. Пользователь Twitter рассказал, что обнаружил игуану на заднем дворе своего дома.

На данный момент температура в американском штате не превышает четырех градусов. Зоологи отмечают, что при такой погоде игуаны становятся вялыми и впадают в спячку, но пытаться отогреть их не нужно, животные оценят это как акт агрессии и могут напасть. Эксперты рекомендуют не трогать ящериц. Зоологи предупреждают, что животное может оказаться не мертвым, а просто обездвиженным, и с потеплением придет в форму.
Виктория Озерова
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