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| | Эксперты посоветовали, как сохранить бодрость во время новогодних выходных

Эксперты посоветовали, как сохранить бодрость во время новогодних выходных

Сегодня, 00:30
Многие люди сталкиваются с проблемой полнейшего отсутствия сил после проведённых новогодних торжеств. Эксперты подготовили ряд советов, которые помогут всегда оставаться бодрым и готовым к приключениям во время новогодних выходных.

Эксперты посоветовали, как сохранить бодрость во время новогодних выходных

 

В первую очередь специалисты рекомендуют не злоупотреблять сладким, так как сахар, попадая в организм, вызывает временную эйфорию с выбросами гормона радости, а после того, как его действие оканчивается, человек может впасть в небольшую апатию. Также эксперты советуют не переедать за праздничным столом. При сильном переедании желудку требуется больше крови, из-за чего человек становится бессильным и хочет лишь улечься на кровати. Отметим, что специалисты подчеркивают важность малых приемов пищи в вечернее и ночное время, ведь наевшись досыта на вечеринке человек вряд ли захочет веселиться и танцевать.

Также важным шагом к хорошему самочувствию является умеренное употребление алкоголя, который в увеличенных дозах на следующий день способен заставить любого сожалеть о вчерашнем дне.
Александр Вест
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