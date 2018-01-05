В Ярославле на Рождество запустят ночной рейс

В рождественскую ночь жители Ярославля смогут беспрепятственно посетить праздничное богослужение в Свято-Введенском Толготском женском монастыре. Для этого власти города запустят специальный ночной рейсовый автобус.

Виктория Озерова

Администрация Ярославля рассказала о нововведениях в транспортном сообщении на Рождество. В ночь с шестого на седьмое января будет введен рейсовый автобус №34. Он следует по маршруту от Красной площади к Свято-Введенскому монастырю. К месту назначения общественный транспорт направится в 23:00, а обратно в Ярославль – в 02:00. Так власти города позаботились о жителях, которые не имеют возможности добраться самостоятельно на Рождественскую службу. Стоимость проезда в автобусе составит 23 рубля.Пока не уточняется, сколько автобусов выйдет на маршрут, и сколько желающих посетить богослужение они смогут отвести в Толготский монастырь.