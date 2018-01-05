В Сети активному обсуждению поддался видеоролик, снятый одним из красноярских экологов. На кадрах, опубликованных на видеохостинге YouTube, заметно, как над городом повис небывалый слой смога, через который едва проходят солнечные лучи. Автор видео поразил многих пользователей, ознакомившихся видеороликом, выдающимся контрастом, показав сначала небывалые красоты земель за городом, а затем направив объектив камеры непосредственно на Красноярск, где были видны всевозможные предприятия, выпускающие ядовитые выбросы прямо в небо над городом.
Красноярский эколог указал грань, где заканчивается «черное небо»Вчера, 21:40
Ученые выяснили, что накопление вредоносных примесей над Красноярском связано с большой разницей температур между незамерзающей рекой и окружающим ее городом.
В Глобальной сети появилось очередное видео с НЛО. Видеоролик, снятый в японском городе Осака уже появилось на видеохостинге YouTube, и стремительно набирает
Местное население северной части Лондона увидели в небе НЛО. О неизвестном объекте, который похож на космический корабль, рассказали очевидцы произошедшего.