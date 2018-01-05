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| | Красноярский эколог указал грань, где заканчивается «черное небо»

Красноярский эколог указал грань, где заканчивается «черное небо»

Вчера, 21:40
Эколог из Красноярска снял видеоролик, на котором помимо невиданных красот российских земель он также продемонстрировал плачевное экологическое состояние воздуха над городом. На видео заметна буквальная грань «черного неба» над Красноярском.

Красноярский эколог указал грань, где заканчивается «черное небо»

 

В Сети активному обсуждению поддался видеоролик, снятый одним из красноярских экологов. На кадрах, опубликованных на видеохостинге YouTube, заметно, как над городом повис небывалый слой смога, через который едва проходят солнечные лучи. Автор видео поразил многих пользователей, ознакомившихся видеороликом, выдающимся контрастом, показав сначала небывалые красоты земель за городом, а затем направив объектив камеры непосредственно на Красноярск, где были видны всевозможные предприятия, выпускающие ядовитые выбросы прямо в небо над городом.

 
Отметим, что автор сравнил Красноярск с Сайлент-Хиллом, вымышленным городом, в котором постоянно горят шахты и в воздухе беспрерывно витает пепел от сгоревшего угля. Многие пользователи были шокированы увиденным зрелищем.

Александр Вест
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