Башкирия лидирует по количеству «пьяных» преступлений

На втором месте расположилась Кемеровская область. Здесь нарушили законодательство страны после употребления алкоголя более 12,4 тысяч человек. В тройку лидеров по этому показателю вошла Свердловская область – 11,9 тысяч человек. В кавказских республиках на порядок реже осуществляют злодеяния после хмельных гулянок. На последнем месте в рейтинге находится Ингушетия. В этой республике всего 99 граждан нарушили законодательство под воздействием «зеленого змия».
По словам правоохранителей, на Кавказе люди намного меньше употребляют алкоголь, нежели в остальных регионах России. Местная власть принимает жесткие меры, дабы отучить граждан от вредных привычек. По словам людей, в Ингушетии и Чечне купить бутылку водки весьма проблематично.