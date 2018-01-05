Башкирия лидирует по количеству «пьяных» преступлений

На сайте Генеральной прокуратуры России опубликовали статистику преступлений, осуществленных людьми в состоянии алкогольного опьянения. Лидирует в антирейтинге Башкирия. Здесь более 14 тысяч человек преступили закон под воздействием спиртных напитков.

Домбровский Сергей

На втором месте расположилась Кемеровская область. Здесь нарушили законодательство страны после употребления алкоголя более 12,4 тысяч человек. В тройку лидеров по этому показателю вошла Свердловская область – 11,9 тысяч человек. В кавказских республиках на порядок реже осуществляют злодеяния после хмельных гулянок. На последнем месте в рейтинге находится Ингушетия. В этой республике всего 99 граждан нарушили законодательство под воздействием «зеленого змия».По словам правоохранителей, на Кавказе люди намного меньше употребляют алкоголь, нежели в остальных регионах России. Местная власть принимает жесткие меры, дабы отучить граждан от вредных привычек. По словам людей, в Ингушетии и Чечне купить бутылку водки весьма проблематично.