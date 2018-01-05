Продавец осуществил мечту мальчика

В одном из продовольственных магазинов продавец осуществил давнюю мечту маленького мальчика, который очень хотел себе домашнего питомца. Не смотря на указание мамы о том, что животное – это большая ответственность, у ребёнка всё же осуществилась новогоднее желание.

Александр Вест

В универсаме в преддверии Нового года женщина решила купить продуктов и увидела, как мама спрашивала своего сына о его желании к Дедушке Морозу. На это мальчик ответил, что всем сердцем хочет котёнка. Мама предупредила, что в его возрасте он вряд ли справится с такой ответственностью, что, конечно, огорчило ребёнка.Через несколько дней женщина снова увидела мальчика и его маму в том же магазине и стала свидетельницей того, как продавец протянул мальчику сумку с раскрытым верхом. Открыв её, ребёнок увидел в ней котёнка и устремил взгляд на свою маму в надежде получить одобрение. Мать мальчика согласилась оставить животное и спросила, как бы он хотел назвать своего котёнка. В итоге мальчик радостно заявил, что назовёт своего питомца Чудо.