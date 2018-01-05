Мужчины Китая едут в Россию искать жен

Жители Китая ищут жен на территории России. Об этом сообщают представители брачных агентств. Одно из китайских изданий обнародовало материал о поездках местных мужчин в РФ.

Никита Готский

Одна из россиянок устроила своеобразный бизнес: она владелец брачного агентства и несколько лет проводит свидания материально обеспеченных китайцев с российскими девушками. Так, в минувшем году в результате таких свиданий образовались пять пар, в нынешнем году на встречи с жительницами РФ младше 35 лет получили приглашения восемь граждан КНР возрастом 25-46 лет, где обязательным требованием к парням являлось денежное благополучие.Российская предпринимательница объяснила такой проект якобы нехваткой мужчин в России. Она говорит о вере девушек из РФ в то, что на китайца будто бы можно положиться, и он якобы уважает женщину.Китаянки не одобряют подобные "брачные туры". Они назвали это странным, отметив, что богатые девушки из Китая сами не могут обзавестись мужьями.