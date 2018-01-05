Курятник на балконе в воронежской многоэтажке мешает уснуть соседями

В одной из многоэтажек в Воронеже на балконе развели настоящий курятник. Жильцы многоквартирного дома уже которое утро подряд просыпаются с петухами, и это отнюдь не метафора.

Дарья Светозарова

Один из обитателей многоэтажки по улице Моисеева рассказывает, что в пять утра его разбудило «ку-ка-ре-ку». Сначала разбуженный жилец подумал, что у него слуховые галлюцинации, а потом стал склоняться к тому, что это чья-то глупая шутка. В действительности оба предположения оказались ошибочными. Соседи мужчины и в самом деле стали держать на балконе кур и петуха, которые кукарекали и кудахтали в лучших деревенских традициях.Выяснилось, что о ферме в масштабах одного балкона наслышаны и другие соседи. Один из них живет на 12 этаже, и все равно услышал петушиное пение на заре. Жильцы отшучиваются, что кому-то жаль расставаться с Годом Петуха, и он решил завести его живой символ у себя на балконе, а куры прилагаются так, для компании.