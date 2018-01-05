У волгоградской «Почты России» наступило 37 число дополнительного месяца

Жители Волгограда запечатлели на камеру в отделении «Почты России», находящемся на проспекте Ленина в Центральном районе города, циферблат со странной датой. В учреждении по пересылке писем высвечивается 37 число 13-го месяца.

Фотографию опубликовали в социальных сетях. Пользователи начали активно обсуждать снимок. Многие юзеры поняли, почему их посылки не доходят своевременно до адресата. Причиной этому выступает то, что «Почта России» в Волгограде живет по собственному времени. У работников этого учреждения существует 13 месяц. Причем они не обращают внимание на различные поверья и слова о «чертовой дюжине». К 37 числу пользователи отнеслись более спокойно, а вот 13 месяц смутил многих людей.

Домбровский Сергей

Юзеры начали давать советы руководителям и работникам «Почты России», дабы они чаще смотрели на циферблат и устанавливали правильную дату. Некоторые удивились тому, почему не указан год. Они предположили, что в учреждении по пересылке писем наступила новая эра и летоисчисление ведется по-другому.