Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | У волгоградской «Почты России» наступило 37 число дополнительного месяца

У волгоградской «Почты России» наступило 37 число дополнительного месяца

Сегодня, 13:30
Жители Волгограда запечатлели на камеру в отделении «Почты России», находящемся на проспекте Ленина в Центральном районе города, циферблат со странной датой. В учреждении по пересылке писем высвечивается 37 число 13-го месяца.

У волгоградской «Почты России» наступило 37 число дополнительного месяца

 

Фотографию опубликовали в социальных сетях. Пользователи начали активно обсуждать снимок. Многие юзеры поняли, почему их посылки не доходят своевременно до адресата. Причиной этому выступает то, что «Почта России» в Волгограде живет по собственному времени. У работников этого учреждения существует 13 месяц. Причем они не обращают внимание на различные поверья и слова о «чертовой дюжине». К 37 числу пользователи отнеслись более спокойно, а вот 13 месяц смутил многих людей.

У волгоградской «Почты России» наступило 37 число дополнительного месяца

 

Юзеры начали давать советы руководителям и работникам «Почты России», дабы они чаще смотрели на циферблат и устанавливали правильную дату. Некоторые удивились тому, почему не указан год. Они предположили, что в учреждении по пересылке писем наступила новая эра и летоисчисление ведется по-другому.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Житель Ростова нашел свалку писем и бандеролей «Почты России»
Житель Ростова нашел свалку писем и бандеролей «Почты России»

В Ростове-на-Дону местный житель нашел новую свалку писем и бандеролей "Почты России". Данная информация появилась в одном из популярных сообществ в социальных

Грубая разгрузка посылок «Почты России» в Ростове зафиксирована на камеру
Грубая разгрузка посылок «Почты России» в Ростове зафиксирована на камеру

Грубая разгрузка посылок «Почты России» в Ростове зафиксирована на камеру. Очевидец возмутился тем, как водитель небрежно швырял поклажу прямо на асфальт. От

В Мурманске эвакуировали цех «Почты России» из-за странной посылки
В Мурманске эвакуировали цех «Почты России» из-за странной посылки

В Мурманске эвакуировали цех «Почты России» из-за странной посылки. Информацию о случившемся сообщают представители Управления МВД по Мурманску. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости