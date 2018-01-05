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| | Обнаженная волгоградка с кошачьими ушками набирает популярность в сети

Обнаженная волгоградка с кошачьими ушками набирает популярность в сети

Сегодня, 13:19
Жительница Волгограда смогла привлечь к себе внимание крайне необычным снимком. На фоне новогодней елки она полностью обнажилась, но заявила, что хвастается вовсе не аппетитными формами, а кошачьими ушками, которые она надела на голову.
 

Обнаженная волгоградка с кошачьими ушками набирает популярность в сети

 

Притом, полностью обнаженные прелести девушка показывать отказалась, но подписчики сообщества начали подначивать ее, отмечая, что тема ушек якобы не раскрыта, намекая, конечно же, не на данный аксессуар. Фотография обворожительной брюнетки появилась на просторах волгоградского публичного сообщества «Хвастайся, Волгоград!».
 
В комментариях, стремительно появляющихся под публикацией, в основном, мужчины пишут, что все то, что попало в кадр, в том числе ушки им понравилось. Однако скромно запечатленная не в полном объеме грудь, как уверены они, должна быть раскрыта более детально.

Николай Офицеров
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