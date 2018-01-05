Елка на крыше воронежского авто развеселила горожан

Один из водителей Воронежа развеселил жителей города и подарил им праздничное настроение. В Сети обсуждают авто с нарядной елкой на крыше.

Виктория Озерова

Жители Воронежа в Сети обсуждают интересное авто, появившееся в городе. Недавно в Воронеже заметили легковой автомобиль с небольшой елкой на крыше. Владелец транспортного средства не просто поместил дерево наверх, но еще и принарядил. Такое новшество позабавило воронежцев. Один из пользователей предположил, что елка может так и остаться на крыше и пустить корни прямо в салон автомобиля, такая мысль рассмешила комментатора. Другие обратили внимание на особенности внешнего вида транспортного средства, помимо дерева, а именно на то, что авто имеет много наклеек. Некоторым комментаторам это показалось признаком «колхоза».Неизвестным осталось только то, ездил ли водитель необычной машины вместе с елкой на крыше или она была там только на момент парковки.