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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | 31 января в Алтайском крае люди увидят лунное затмение

31 января в Алтайском крае люди увидят лунное затмение

Сегодня, 12:59
Жители Алтайского края 31 января станут свидетелями лунного затмения. В Барнауле люди смогут наблюдать это явление с восьми до десяти вечера. При хорошей погоде лунное затмение будет видно невооруженным глазом.

31 января в Алтайском крае люди увидят лунное затмение

 

Астрономы говорят, что граждане заметят только максимальную фазу, которая продлится полтора часа. Первого февраля жители Дальнего Востока тоже увидят полнолуние в созвездии Рака. По словам ученых, данный процесс очень красивый, поэтому астрономы рекомендуют людям поднять головы в вечернее небо в последний день января, дабы не пропустить это событие. Луна встретится с углеродной звездой X созвездия Рака. В результате на небе появится красное или оранжевое свечение.

Несмотря на положительные моменты, существуют и отрицательные стороны лунного затмения. В такие дни увеличивается тревожность, поднимается кровяное давление. Врачи рекомендуют гипертоникам не волноваться, не вступать в конфликты на работе или дома и принимать медицинские препараты, прописанные доктором.
Домбровский Сергей
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