31 января в Алтайском крае люди увидят лунное затмение

Жители Алтайского края 31 января станут свидетелями лунного затмения. В Барнауле люди смогут наблюдать это явление с восьми до десяти вечера. При хорошей погоде лунное затмение будет видно невооруженным глазом.

Домбровский Сергей

Астрономы говорят, что граждане заметят только максимальную фазу, которая продлится полтора часа. Первого февраля жители Дальнего Востока тоже увидят полнолуние в созвездии Рака. По словам ученых, данный процесс очень красивый, поэтому астрономы рекомендуют людям поднять головы в вечернее небо в последний день января, дабы не пропустить это событие. Луна встретится с углеродной звездой X созвездия Рака. В результате на небе появится красное или оранжевое свечение.Несмотря на положительные моменты, существуют и отрицательные стороны лунного затмения. В такие дни увеличивается тревожность, поднимается кровяное давление. Врачи рекомендуют гипертоникам не волноваться, не вступать в конфликты на работе или дома и принимать медицинские препараты, прописанные доктором.