31 января в Алтайском крае люди увидят лунное затмение

Астрономы говорят, что граждане заметят только максимальную фазу, которая продлится полтора часа. Первого февраля жители Дальнего Востока тоже увидят полнолуние в созвездии Рака. По словам ученых, данный процесс очень красивый, поэтому астрономы рекомендуют людям поднять головы в вечернее небо в последний день января, дабы не пропустить это событие. Луна встретится с углеродной звездой X созвездия Рака. В результате на небе появится красное или оранжевое свечение.
Несмотря на положительные моменты, существуют и отрицательные стороны лунного затмения. В такие дни увеличивается тревожность, поднимается кровяное давление. Врачи рекомендуют гипертоникам не волноваться, не вступать в конфликты на работе или дома и принимать медицинские препараты, прописанные доктором.