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| | В Ростове на проспекте Буденовского выросла свалка

В Ростове на проспекте Буденовского выросла свалка

Сегодня, 12:14
С каждым днём растёт гора мусора, расположенная прямо у входа в многоэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону. Жители новостройки негодуют вследствие несвоевременного вывоза отходов со свалки, которая уже несколько дней значительно переполнена.

В Ростове на проспекте Буденовского выросла свалка

 

Очевидцы, проживающие в районе Буденовского проспекта в Ростове, замечают, что за вывоз мусора отвечает компания «Ноктюрн», которая была нарочно навязана застройщиком. Дом, недавно поступивший в эксплуатацию, должен обслуживаться сотрудниками компании, однако, жители новостройки уже не впервые жалуются на собирающийся на свалке мусор и невымытые подъезды. Также жильцов многоэтажки весьма беспокоит отсутствие консьержа, неисправный лифт.

 

Отметим, что все жалобы и претензии жильцов до сих пор остаются безрезультатными, а в отчётах, предоставляемых фирмой за якобы оказанные услуги жильцам дома, значатся круглые суммы, списанные на оплату сервиса, который не был осуществлён должным образом.
Александр Вест
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