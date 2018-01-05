В Ростове на проспекте Буденовского выросла свалка

С каждым днём растёт гора мусора, расположенная прямо у входа в многоэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону. Жители новостройки негодуют вследствие несвоевременного вывоза отходов со свалки, которая уже несколько дней значительно переполнена.

Очевидцы, проживающие в районе Буденовского проспекта в Ростове, замечают, что за вывоз мусора отвечает компания «Ноктюрн», которая была нарочно навязана застройщиком. Дом, недавно поступивший в эксплуатацию, должен обслуживаться сотрудниками компании, однако, жители новостройки уже не впервые жалуются на собирающийся на свалке мусор и невымытые подъезды. Также жильцов многоэтажки весьма беспокоит отсутствие консьержа, неисправный лифт.

Александр Вест

Отметим, что все жалобы и претензии жильцов до сих пор остаются безрезультатными, а в отчётах, предоставляемых фирмой за якобы оказанные услуги жильцам дома, значатся круглые суммы, списанные на оплату сервиса, который не был осуществлён должным образом.