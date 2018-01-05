У жительницы Ростова никто не берет новые купюры

Жительница Ростова перед Новым годом получила зарплату новыми купюрами, но потратить свой заработок ей пока не удалось. Дело в том, что банкноты не принимают ни продавцы в магазине, ни банкоматы. Первые возвращают их покупательнице и просят расплатиться «нормальными» деньгами, а вторые просто еще не научились распознавать новые банкноты.

Дарья Светозарова

Девушка попыталась положить их на счет, а потом снять более мелкими купюрами, но машины не выполнили операцию. Ростовчанка пожаловалась, что ей пришлось на праздники взять взаймы деньги у друзей. После новогодних каникул она намерена пойти в банк и поменять «подозрительные» банкноты, ибо другого выхода пока не видит.