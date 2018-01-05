У жительницы Ростова никто не берет новые купюры

Девушка попыталась положить их на счет, а потом снять более мелкими купюрами, но машины не выполнили операцию. Ростовчанка пожаловалась, что ей пришлось на праздники взять взаймы деньги у друзей. После новогодних каникул она намерена пойти в банк и поменять «подозрительные» банкноты, ибо другого выхода пока не видит.
У жительницы Ростова никто не берет новые купюрыСегодня, 12:26
Жители Барнаула обсуждают новые рублевые банкноты, которые накануне появились в городе. По их мнению, они очень напоминают им евро: расцветкой, размером,
Сегодня, 12 октября, в РФ в обращение поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщили представители Банка России.
В этом году Центральный Банк России собирается выпустить две новые банкноты. Появятся купюры номиналом 200 и 2000 рублей.