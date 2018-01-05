Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | У жительницы Ростова никто не берет новые купюры

У жительницы Ростова никто не берет новые купюры

Сегодня, 12:26
Жительница Ростова перед Новым годом получила зарплату новыми купюрами, но потратить свой заработок ей пока не удалось. Дело в том, что банкноты не принимают ни продавцы в магазине, ни банкоматы. Первые возвращают их покупательнице и просят расплатиться «нормальными» деньгами, а вторые просто еще не научились распознавать новые банкноты.

У жительницы Ростова никто не берет новые купюры

 

Девушка попыталась положить их на счет, а потом снять более мелкими купюрами, но машины не выполнили операцию. Ростовчанка пожаловалась, что ей пришлось на праздники взять взаймы деньги у друзей. После новогодних каникул она намерена пойти в банк и поменять «подозрительные» банкноты, ибо другого выхода пока не видит.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Жители Барнаула получили новые купюры в 200 и 2000 рублей
Жители Барнаула получили новые купюры в 200 и 2000 рублей

Жители Барнаула обсуждают новые рублевые банкноты, которые накануне появились в городе. По их мнению, они очень напоминают им евро: расцветкой, размером,

Сегодня в России в обращение поступили новые банкноты
Сегодня в России в обращение поступили новые банкноты

Сегодня, 12 октября, в РФ в обращение поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщили представители Банка России. 

В 2017 году ЦБ выпустит новые банкноты
В 2017 году ЦБ выпустит новые банкноты

В этом году Центральный Банк России собирается выпустить две новые банкноты. Появятся купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости