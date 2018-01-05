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| | Жители Воронежа рассказали, как часто занимаются сексом

Жители Воронежа рассказали, как часто занимаются сексом

Сегодня, 12:11
На страницах публичного сообщества «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж» администрация устроила опрос, в котором смогла узнать, как часто жители города занимаются сексом. В опросе приняли участие более 340 человек.
 

Жители Воронежа рассказали, как часто занимаются сексом

 

В опросе 14,9 процентов респондентов заявили о том, что для них сексуальные отношения едва ли не рутина, ведь вступают в них они «раз в сути или даже чаще». Основное количество участвовавших в опросе (более 30%) заявили о том, что любовью занимаются более чем два раза в неделю.
 
Еще 10,5% заявили, что интимной близости со своим партнером уделяют немного времени и занимаются сексом всего два раза в месяц. 18,8% отмечают, что у них интим случается периодически, а более четверти участвовавших и вовсе оказались застенчивыми или ханжами, отметив, что администрации должно быть стыдно устраивать подобные опросы.
 
В комментариях пользователи начали писать, что хотят увидеть радостные лица тех, кто занимается сексом чаще, чем раз в сутки. Также некоторых обидело, что нет варианта «раз в год» или «раз в пять лет», ведь такие варианты крайне точно характеризуют определенные группы респондентов.

Николай Офицеров
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