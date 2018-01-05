В Ростове нашли лавочку, похожую на средневековый станок для пыток

В социальных сетях появилась фотография лавочки, замеченной в Ростове, которую пользователи сравнили со средневековым станком для пыток. Ее сиденье пристёгивается цепью с замком.

Спинка скамейки сделана с острыми зубьями. Местные жители ответили на вопросы журналистов относительно оригинального дизайна лавочки. По словам людей, скамейку сделали такой из-за молодёжи, гуляющей ночью. Парни развлекаются на улицах, пьют алкоголь и мешают жителям ближайших домов спать. Зачастую они ломают скамейки, находящиеся во дворах жилых многоквартирных массивов. Поэтому пришлось идти на крайние меры, пристёгивать сиденье цепью и запирать на замок.

Домбровский Сергей

По словам местных жителей, никто не бы делал такую лавочку, если бы на улице не безобразничала молодёжь. Граждане неоднократно обращались в полицию, правоохранители разгоняли гуляющих, но воспитательные меры действовали на протяжении 40 минут. Затем всё возвращалось на свои места.