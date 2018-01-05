Эксперты рассказали, кто может потерять работу...

Аналитики провели ряд исследований, которые показали, какие профессии могут претерпеть значительные сокращения в нынешнем 2018 году. В зоне риска оказались операторы call-центров, а также работники бухгалтерии.

Александр Вест

Согласно данным, полученным мировыми аналитиками в результате проведённых исследований, в 2018 году в области разработки и купли\продажи криптовалют может возникнуть значительный коллапс из-за наметившейся тенденции по определённой внутренней миграции. Также под угрозой, по заявлению экспертов, окажутся рабочие в бухгалтерской сфере начальных уровней. Столь же высок потерять работу у сотрудников юриспруденции с низким уровнем квалификации, а также операторов разнообразных центров по обслуживанию клиентов в телефонном режиме.Специалисты также заметили, что под вопросом остаются рабочие места различных модераторов и оператором ввода разнообразной информации. Однако, аналитики также добавили, что за рабочие места не стоит переживать сотрудникам ресторанного бизнеса, водителям, курьерам, а также специалистам ритейла.