Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | На Урале откроют памятник пельменю

На Урале откроют памятник пельменю

Сегодня, 11:39
Инициатором идеи по установке памятника и по совместительству его автором является Юрий Федоров. Монумент должны установить в Челябинской области, городе Миасс в непосредственной близости от музея пельменя на территории дома купца Смирнова.

На Урале откроют памятник пельменю

 

Идея Федорова получила поддержку и одобрения со стороны местного населения в рамках конкурса, объявленного летом прошлого года. Большинство людей проголосовали за установку памятника, выполненного в виде бородатого мужчины, расположившегося за столом, на котором стоит блюдо с одним гигантским пельменем. Кроме того, сам стол украшает следующая надпись: «Большому пельменю рот радуется».

Данный памятник станет своеобразным дополнением к музею пельменя, который является единственным на территории РФ, при этом он располагает большим объемом информации об этом национальном блюде, включая снимки самых необычных пельменей, макеты и рецепты.
Пойда Анна
Новости по теме
До конца 2018 года в центре Москвы установят памятник Булгакову
До конца 2018 года в центре Москвы установят памятник Булгакову

Распораяжение об установке в Москве памятника знаменитому писателю Михаилу Булгакову подписал глава московской мэрии Сергей Собянин. В центре Москвы он

В Петербурге могут поставить памятник Юрию Никулину
В Петербурге могут поставить памятник Юрию Никулину

Памятник отечественному артисту цирка Юрию Никулину хотят установить в Культурной столице в театре «Мимигранты», расположенный на улице Союза Печатников. Об

В Кишиневе открыли памятник целомудрию
В Кишиневе открыли памятник целомудрию

В столице Молдавии Кишиневе открыли памятник целомудрию.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости