На Урале откроют памятник пельменю

Инициатором идеи по установке памятника и по совместительству его автором является Юрий Федоров. Монумент должны установить в Челябинской области, городе Миасс в непосредственной близости от музея пельменя на территории дома купца Смирнова.

Пойда Анна

Идея Федорова получила поддержку и одобрения со стороны местного населения в рамках конкурса, объявленного летом прошлого года. Большинство людей проголосовали за установку памятника, выполненного в виде бородатого мужчины, расположившегося за столом, на котором стоит блюдо с одним гигантским пельменем. Кроме того, сам стол украшает следующая надпись: «Большому пельменю рот радуется».Данный памятник станет своеобразным дополнением к музею пельменя, который является единственным на территории РФ, при этом он располагает большим объемом информации об этом национальном блюде, включая снимки самых необычных пельменей, макеты и рецепты.