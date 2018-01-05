Депутат Виталий Милонов призвал убрать алкоголь с прилавков

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов, представляющий интересы партии «Единая Россия», обратился к Денису Мантурову, который является министром промышленности и торговли, с просьбой убрать алкоголь с витрин магазинов.

Александр Вест

Виталий Милонов привёл пример с табачными изделиями, которые больше не выкладываются на видных местах на прилавках магазинов, попросив ввести специальные правила в торговле алкогольной продукцией, которая бы убиралась в огороженные пространства. По мнению Милонова, в данный момент весьма негативным фактором для молодёжи является тот факт, что зайдя в магазин, им в глаза бросаются яркие прилавки, заполненные всевозможными сортами алкогольной продукции, побуждая их тем самым к распитию спиртного.Депутат заметил, данные изменения не повлекут за собой никаких дополнительных расходов, а потребуют лишь небольшой реорганизации рабочего пространства в различных универсамах. Виталий Милонов добавил, что таким способом население страны будет более ограждено от употребления спиртных напитков.