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| | Из-за аномально теплой зимы в Ростове собирают первый урожай клубники

Из-за аномально теплой зимы в Ростове собирают первый урожай клубники

Сегодня, 10:20
Аномально тёплая погода ввела в заблуждение не только ростовчан, ожидавших снегопады в период новогодних праздников, но и растения, которые подумали, что зимний период миновал и уже наступила весна. В связи с этим в Ростове пришлось собирать урожай клубники.

Из-за аномально теплой зимы в Ростове собирают первый урожай клубники

 

Многие деревья и цветы, почувствовав достаточно тёплую температуру, начали распускать свои листья и бутоны, не имея возможности осведомиться, что на улице ещё всё же зима. В одном из публичных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» ростовчанин поделился фотографиями со своего земельного участка, на котором начала спеть клубника. Пользователи соцсетей были в шоке от увиденного, так как хозяин участка пояснил, что клубника дозревает, находясь на открытом грунте, а не в тепличном помещении.

Из-за аномально теплой зимы в Ростове собирают первый урожай клубники

 

Однако, мнение пользователей относительно столь тёплой зимы разделилось: одни ростовчане считают, что лучше иметь тёплую зиму, чтобы не замерзать и не болеть, как при суровых русских морозах, а другие заявили, что соскучились по зимней атмосфере и снежному веселью.
Александр Вест
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