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| | На 72 ёлках в Ростове нашли опасные новогодние подарки

На 72 ёлках в Ростове нашли опасные новогодние подарки

Сегодня, 09:17
Сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения в работе компаний, которые занимаются организацией новогодних празднеств в Ростове-на-Дону. Сумма штрафов за выявленные нарушения составила более чем 200 рублей.

На 72 ёлках в Ростове нашли опасные новогодние подарки

 

В компаниях, занимающихся организацией и проведением новогодних торжеств и различных мероприятий в Ростовской области, прошёл ряд проверок, в которых следили за качеством предоставляемых услуг и продуктов. Отметим, что компании, подвергшиеся тщательным проверкам, занимаются не только организацией культурных массовых мероприятий, но и предоставляют продукты в виде новогодних подарков со сладостями. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора осуществили лабораторный анализ более чем 800 образцов продуктов, входящих в состав новогодних подарков.

В результате тщательных лабораторных исследований по более чем 700 объектам было оформлено 57 протоколов относительно нарушения санитарных норм. Общая сумма штрафов, выписанных за выявленные недочёты, составила 222 тысячи рублей.
Александр Вест
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