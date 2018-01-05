На 72 ёлках в Ростове нашли опасные новогодние подарки

Сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения в работе компаний, которые занимаются организацией новогодних празднеств в Ростове-на-Дону. Сумма штрафов за выявленные нарушения составила более чем 200 рублей.

Александр Вест

В компаниях, занимающихся организацией и проведением новогодних торжеств и различных мероприятий в Ростовской области, прошёл ряд проверок, в которых следили за качеством предоставляемых услуг и продуктов. Отметим, что компании, подвергшиеся тщательным проверкам, занимаются не только организацией культурных массовых мероприятий, но и предоставляют продукты в виде новогодних подарков со сладостями. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора осуществили лабораторный анализ более чем 800 образцов продуктов, входящих в состав новогодних подарков.В результате тщательных лабораторных исследований по более чем 700 объектам было оформлено 57 протоколов относительно нарушения санитарных норм. Общая сумма штрафов, выписанных за выявленные недочёты, составила 222 тысячи рублей.