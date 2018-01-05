На 72 ёлках в Ростове нашли опасные новогодние подарки

В компаниях, занимающихся организацией и проведением новогодних торжеств и различных мероприятий в Ростовской области, прошёл ряд проверок, в которых следили за качеством предоставляемых услуг и продуктов. Отметим, что компании, подвергшиеся тщательным проверкам, занимаются не только организацией культурных массовых мероприятий, но и предоставляют продукты в виде новогодних подарков со сладостями. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора осуществили лабораторный анализ более чем 800 образцов продуктов, входящих в состав новогодних подарков.
В результате тщательных лабораторных исследований по более чем 700 объектам было оформлено 57 протоколов относительно нарушения санитарных норм. Общая сумма штрафов, выписанных за выявленные недочёты, составила 222 тысячи рублей.