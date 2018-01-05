Девушка из Воронежа на весь интернет призналась в измене парню на Новый год

Жительница Воронежа призналась в том, что в новогоднюю ночь была неверной своему молодому человеку. Она заявила, что ее заела совесть и она решила попросить совета в интернете. Пользователям форума она рассказала о том, что была нетрезвой, что и повлекло за собой измену.

После случившегося молодая жительница Воронежа не может спокойно глядеть в глаза своему парню и постоянно испытывает душевные муки. У пользователей сети девушка решила попросить совета о том, следует ли ей рассказывать о произошедшем. Свое сообщение дама оставила анонимно, что в сложившейся ситуации весьма логично. Пользователи сети уже дали ей массу интересных советов.

Некоторые заявили о том, что признаваться не нужно, если искренне сожалеешь об этом. Парню может показаться мало этой искренности и в результате он останется с разбитым сердцем.

Другие же отмечают, что, напротив, признаться нужно обязательно. Это будет честно, даже если в итоге молодой человек отношения захочет прервать. Также пользователи добавили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит, в основном, только к пагубным последствиям, однако даже они заявили, что признаться стоит и пусть парень решает, прощать за это или нет.

Николай Офицеров