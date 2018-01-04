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| | На границе России и Китая появилась 20-метровая ледяная стена

На границе России и Китая появилась 20-метровая ледяная стена

Вчера, 21:00
Ледяная перегородка высотой в 20 метров возникла на границе Китая и Российской Федерации. Нетипичное явление образовалось на озере Ханка.

На границе России и Китая появилась 20-метровая ледяная стена

 

Огромная стена изо льда внезапно появилась на восточном берегу китайского водоема неподалеку от границы с Российской Федерацией. Сначала высота природного сооружения не превышала трех – четырех метров, но теперь оно достигает 20, а в некоторых местах и больше метров. При этом длина естественной перегородки составляет несколько десятком километров. Местные жители приезжают на озеро для того, чтобы осмотреть природную достопримечательность. Фотограф Ли Лэй сравнил ледяную стену с Великой Китайской.

 

На озере Ханка находится метеорологическая станция. Руководитель центра Сюй Чжун объяснил, что подобное явление является очень редким. Для сооружения стены нужно, чтобы в месте в течение долгого времени сохранялась низкая температура и при этом дул сильный ветер.
Виктория Озерова
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