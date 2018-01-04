В Саратове на Театральной площади забил шестиметровый ржавый фонта

Ролик появился на видеохостинге YouTube. Жители Саратова активно обсуждают данное событие. По словам людей, этот населенный пункт уверенно можно называть городом фонтанов. Здесь частенько возникают порывы трубопровода. Причина случившегося неизвестна, информацию о происшествии донесли к сведению представителям администрации. Коммунальные службы отреагировали на этот инцидент и отправили по указанному адресу работников. Авария произошла на перекрестке улиц Горького и Московской.
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