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| | Собянин: В Москве окончили создание сети сосудистых центров

Собянин: В Москве окончили создание сети сосудистых центров

Вчера, 19:00
В личном микроблоге глава Москвы Сергей Собянин возвестил об окончании создания сети сосудистых центров в столице РФ. В сообщении сказано, что процесс был завершен к концу прошлого года.

Собянин: В Москве окончили создание сети сосудистых центров

 

На официальной странице в Twitter Сергей Собянин рассказал, что создание сети сосудистых центров закончилось: теперь все медицинские учреждения Москвы оснащены новейшим оборудованием. На данный момент, сообщил мэр, продолжительность жизни москвичей составляет более 75 лет, что соответствует показателю в европейских столицах. Это, в большой степени, результат того, что теперь все больницы Москвы оснащены высокотехнологичной аппаратурой, позволяющей выявлять опасные заболевания на ранней стадии и лечить их в кратчайшие сроки.

Также в новых центрах работают высококвалифицированные сотрудники. Это позволило значительно снизить уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Виктория Озерова
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