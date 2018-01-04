Собянин: В Москве окончили создание сети сосудистых центров

В личном микроблоге глава Москвы Сергей Собянин возвестил об окончании создания сети сосудистых центров в столице РФ. В сообщении сказано, что процесс был завершен к концу прошлого года.

Виктория Озерова

На официальной странице в Twitter Сергей Собянин рассказал, что создание сети сосудистых центров закончилось: теперь все медицинские учреждения Москвы оснащены новейшим оборудованием. На данный момент, сообщил мэр, продолжительность жизни москвичей составляет более 75 лет, что соответствует показателю в европейских столицах. Это, в большой степени, результат того, что теперь все больницы Москвы оснащены высокотехнологичной аппаратурой, позволяющей выявлять опасные заболевания на ранней стадии и лечить их в кратчайшие сроки.Также в новых центрах работают высококвалифицированные сотрудники. Это позволило значительно снизить уровень смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.