В Ростове из-за детской площадки дети могут стать инвалидами

Фото, сделанное ростовчанкой около одной из многоэтажек на проспекте Стачки, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На снимке запечатлены горка и лестница, которые расположены на большой высоте от земли. Ростовчане начали активно обсуждать фотографию. Многие высказали предположение, что рабочие просто не доделали комплекс, а чиновников не беспокоит, как выглядит детская площадка. Некоторые надеются, что горку еще приведут в надлежащий вид. Другие пошутили, что так маленьких ростовчан подготавливают к несправедливостям жизни с самого детства.
На данный момент родители не рискуют приводить детей на такую площадку. Будет ли приведен комплекс в нормальный вид, неизвестно.