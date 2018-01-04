В Ростове из-за детской площадки дети могут стать инвалидами

В социальных сетях появилось фото детского комплекса около одного из домов Ростова, горка и лестница которого расположены на высоте приблизительно в метр от земли. Так в городе детей учат привыкать к суровой жизни еще с малых лет, пошутили ростовчане, но другие выразили недовольство, опасаясь, что дети могут травмироваться или вовсе стать инвалидами.

Виктория Озерова

Фото, сделанное ростовчанкой около одной из многоэтажек на проспекте Стачки, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На снимке запечатлены горка и лестница, которые расположены на большой высоте от земли. Ростовчане начали активно обсуждать фотографию. Многие высказали предположение, что рабочие просто не доделали комплекс, а чиновников не беспокоит, как выглядит детская площадка. Некоторые надеются, что горку еще приведут в надлежащий вид. Другие пошутили, что так маленьких ростовчан подготавливают к несправедливостям жизни с самого детства.На данный момент родители не рискуют приводить детей на такую площадку. Будет ли приведен комплекс в нормальный вид, неизвестно.