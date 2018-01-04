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| | В Ростове из-за детской площадки дети могут стать инвалидами

В Ростове из-за детской площадки дети могут стать инвалидами

Вчера, 17:27
В социальных сетях появилось фото детского комплекса около одного из домов Ростова, горка и лестница которого расположены на высоте приблизительно в метр от земли. Так в городе детей учат привыкать к суровой жизни еще с малых лет, пошутили ростовчане, но другие выразили недовольство, опасаясь, что дети могут травмироваться или вовсе стать инвалидами.

В Ростове из-за детской площадки дети могут стать инвалидами

 

Фото, сделанное ростовчанкой около одной из многоэтажек на проспекте Стачки, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На снимке запечатлены горка и лестница, которые расположены на большой высоте от земли. Ростовчане начали активно обсуждать фотографию. Многие высказали предположение, что рабочие просто не доделали комплекс, а чиновников не беспокоит, как выглядит детская площадка. Некоторые надеются, что горку еще приведут в надлежащий вид. Другие пошутили, что так маленьких ростовчан подготавливают к несправедливостям жизни с самого детства.

На данный момент родители не рискуют приводить детей на такую площадку. Будет ли приведен комплекс в нормальный вид, неизвестно.
Виктория Озерова
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