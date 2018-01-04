В лесах европейской части России из-за аномально теплой зимы появились грибы. Только после православного Рождества на смену теплу придет мороз.

Домбровский Сергей

Жители Михневского района Московской области рассказывают о том, как они ходили после Нового года в лес за лисичками. Людям удалось собрать небольшой пакетик грибов. По словам граждан, они не помнят, чтобы в эту пору года ранее находили лисички. В Центральном регионе России синоптики зафиксировали температуру, на десять градусов превышающую средние зимние показатели на этой территории. По словам метеорологов, в ближайшее время в европейской части РФ мороза не будет.Сейчас в Центральном регионе России наблюдается такая же погода, как и на полуострове Крым. Цветоводы приходят в отчаяние, так как из-за аномально теплой зимы луковичные растения начали расти. Любители участвуют в различных форумах и делятся мнением относительного того, как спасти цветы.