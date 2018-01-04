В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

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В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | В лесах европейской части России из-за аномально теплой зимы появились грибы

В лесах европейской части России из-за аномально теплой зимы появились грибы

Вчера, 17:18
В лесах европейской части России из-за аномально теплой зимы появились грибы. Только после православного Рождества на смену теплу придет мороз. 

В лесах европейской части России из-за аномально теплой зимы появились грибы

 

Жители Михневского района Московской области рассказывают о том, как они ходили после Нового года в лес за лисичками. Людям удалось собрать небольшой пакетик грибов. По словам граждан, они не помнят, чтобы в эту пору года ранее находили лисички. В Центральном регионе России синоптики зафиксировали температуру, на десять градусов превышающую средние зимние показатели на этой территории. По словам метеорологов, в ближайшее время в европейской части РФ мороза не будет.

Сейчас в Центральном регионе России наблюдается такая же погода, как и на полуострове Крым. Цветоводы приходят в отчаяние, так как из-за аномально теплой зимы луковичные растения начали расти. Любители участвуют в различных форумах и делятся мнением относительного того, как спасти цветы.
Домбровский Сергей
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