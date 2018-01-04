ЦРУ обучало людей фотографировать пришельцев

В Сети были обнародованы материалы, рассекречивающие деятельность Центрального разведывательного управления, специалисты которого обучали гражданских лиц, как нужно правильно фотографировать внеземных существ.

В интернете появился оцифрованный документ, изданный ЦРУ ещё в 90-х годах под названием «Руководство по фотографированию неопознанных летающих объектов». В тексте данного руководства содержится перечень правил относительно правильного фиксирования доказательств существования инопланетной жизни с помощью фотокамеры, сообщает VistaNews. Среди правил представлены советы по настройке фокуса камеры, а также включению в снимок пейзажа, или ландшафта, что позволит при дальнейшем анализе фотографии ассоциировать изображение с конкретной местностью.

Александр Вест

Стоит отметить, что в данном перечне правил также содержатся указания фотографировать объект внеземного происхождения с разных ракурсов, а после каждого снимка, если объект всё ещё находится в кадре, менять своё положение, что значительно облегчит сопоставление размеров инопланетного существа, или корабля.