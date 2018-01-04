В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | 24-летний омич испугался возвращаться домой из Москвы и чуть не попал в тюрьму

24-летний омич испугался возвращаться домой из Москвы и чуть не попал в тюрьму

Сегодня, 14:15
24-летний житель Омска Николай Квашнин потратил в Москве 7000 рублей и подал заявление в полицию о краже. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и привлекли мужчину к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

24-летний омич испугался возвращаться домой из Москвы и чуть не попал в тюрьму

 

Житель Омска отправился в Москву погулять. В результате мужчина потратил на 7000 рублей больше, чем планировал. Побоявшись возвращаться домой без денег, как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек подал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приняли показания и начали расследование. Они выяснили, что Квашнин дал ложные показания и теперь ему грозит уголовная ответственность. Как стало известно «ВладТайм», подобные казусы уже происходили в жизни 24-летнего омича, но теперь из-за страха перед женой ему предстоит отвечать перед законом.
Вещий Олег
Новости по теме
Житель Омска оформил по чужому паспорту кредит на 40 тыс рублей
Житель Омска оформил по чужому паспорту кредит на 40 тыс рублей

Житель Омска нашел паспорт приезжего из Алтайского края, после чего совершил противоправное оформление кредита на него. Общая сумма составила 40 000

Местный житель Воркуты привлечен к уголовной ответственности за ложный донос об угоне
Местный житель Воркуты привлечен к уголовной ответственности за ложный донос об угоне

Житель г. Воркуты во избежание увольнения с работы, сообщил в полицию об угоне автомобиля, состоящем на балансовом счету предприятия. Теперь в отношении

За кражу золотого украшения житель Вурнарского района Чувашии ответит перед законом
За кражу золотого украшения житель Вурнарского района Чувашии ответит перед законом

Закончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Вурнарского района, совершившего кражу золотого кольца стоимостью 2 тысячи рублей в кафе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости