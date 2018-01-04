24-летний омич испугался возвращаться домой из Москвы и чуть не попал в тюрьму

24-летний житель Омска Николай Квашнин потратил в Москве 7000 рублей и подал заявление в полицию о краже. Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и привлекли мужчину к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Вещий Олег

Житель Омска отправился в Москву погулять. В результате мужчина потратил на 7000 рублей больше, чем планировал. Побоявшись возвращаться домой без денег, как сообщает Telegram-канал Mash, молодой человек подал заявление в полицию.Сотрудники правоохранительных органов приняли показания и начали расследование. Они выяснили, что Квашнин дал ложные показания и теперь ему грозит уголовная ответственность. Как стало известно «ВладТайм», подобные казусы уже происходили в жизни 24-летнего омича, но теперь из-за страха перед женой ему предстоит отвечать перед законом.