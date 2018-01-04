Чудеса визажа: Модель за час превратилась в Криштиану Роналду

Хорватская художница Марина Мамич превращает моделей в мировых звезд за считанные часы. На этот раз артистка продемонстрировала мастерство, сделав из девушки Криштиану Роналду.

В Загребе проживает Марина Мамич, 28-летняя художница. Артистка обрела популярность в социальных сетях благодаря необычным работам. Марина Мамич имеет аккаунты в Instagram, Youtube, Facebook. Девушка может превратить обычную модель в любую звезду мирового масштаба. На ее счету уже есть превращения в Тони Монтану, Дженнифер Энистон, Кару Делевинь, Ника Кларка и других известных актеров. С помощью мейк-апа Мамич может буквально любого сделать звездой.

Виктория Озерова

На этот раз хорватская художница выбрала для своего эксперимента Криштиану Роналду и девушку-модель. В течение некоторого времени Марина Мамич работала над новым образом модели. Через час артистке удалось превратить представительницу прекрасного пола в Криштиану Роналду.