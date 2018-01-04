У столичных водоемов установили защиту от дурака

Спасатели из Москвы утверждают, что за последние шесть лет не допустили ни одного случая гибели детей в зимнее время года на городских водоемах. Информацией поделился государственный инспектор по вопросам маломерных судов столичного главка МЧС Владимир Волков.

«Ни одного инцидента, приведшего бы к гибели детей на воде в зимний период за последние шесть лет зафиксировано не было», - заявил представитель ведомства.

Также он добавил, что в 2017 году в рамках проводимых ежемесячных мер безопасности спасатели смогли выявить более полутора тысяч подростков, которые находились на водоемах без присмотра взрослых. Зимой 2016 года аналогичный показатель был значительно ниже.

Данные столичного главка МЧС указывают на то, что уже восемь поисково-спасательных подразделений в связи с замерзанием водоемов переведены на усиленный рабочий режим. В общей сложности, в составе московской городской поисково-спасательной службы на данный момент состоит 24 спасательных станции, а у большинства спасателей имеется квалификация водолаза.

Николай Офицеров