У столичных водоемов установили защиту от дурака

У столичных водоемов установили защиту от дуракаВчера, 23:30
Крещенские купания в столице будут проведены в 43 водоемах. Информацией поделился представитель территориального органа Главного управления МЧС России в Москве
В 2017 году увеличилось количество спасателей на водоемах Москвы. Информацию об этом сообщил заместитель столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций
Летом дети остаются без надлежащего присмотра со стороны родителей и взрослых, приходят к водоемам, ... Сообщили корреспонденту информационного агентства