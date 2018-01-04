Лишний повод для взятки: Списки дебоширов в поездах и автобусах предложили создать в РФ

Представители Общероссийского объединения пассажиров предложили создать единый реестр, в который будут вноситься дебоширы. Данный список должен включать в себя людей, проявивших неподобающее поведение в поездах и на автобусных рейсах дальнего следования.

Александр Вест

Соответствующее предложение в виде официального документа был направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ, где его изучат специалисты по строительству и транспорту. Данное предложение подразумевает создание реестра с дебоширами для тех маршрутов, где происходит идентификация пассажиров посредством предоставления паспорта.Стоит отметить, что во всемирной Сети люди, ознакомившиеся с сутью предложения, разделились на два лагеря. Одни считают, что дебоширы должны расплачиваться за своё поведение, которое доставляет значительные неудобства другим пассажирам. Другие же выступают против данной инициативы, заявляя, что некоторые люди из-за одного проступка, совершенного по ошибке, будут испытывать значительные трудности, прибегая к услугам транспорта.