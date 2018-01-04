В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Британии пожилая дама увидела НЛО из «Звёздных войн»

В Британии пожилая дама увидела НЛО из «Звёздных войн»

Сегодня, 11:22
В ряде британских средств массовой информации были опубликованы данные о том, что пожилая дама стала очевидцем появления НЛО. По словам свидетельницы произошедшего, космический инопланетный корабль был весьма схож с кораблём из «Звёздных войн».

В Британии пожилая дама увидела НЛО из «Звёздных войн»

 

То, что видела 57-летняя британка, по её словам, напоминало космический корабль, принадлежавший Хану Соло, одному из персонажей космической саги «Звёздные войны». Пожилая британка заявила, что она совершенно уверена в том, что увиденный неопознанный летающий объект повторял черты легендарного корабля «Тысячелетний сокол», который является визитной карточкой «Звёздных войн».

В Британии пожилая дама увидела НЛО из «Звёздных войн»

 

Пожилая дама уверяет, что после того, как ей удалось запечатлеть кадры увиденного НЛО на камеру её смартфона, она не смогла сдержаться и рассказала о данном происшествии в СМИ. Отметим, «Тысячелетний сокол», или, скорее, его аналог, британка увидела, гуляя со своим псом.
Александр Вест
Новости по теме
Корабль Хана Соло из «Звездных войн» нашли на Луне
Корабль Хана Соло из «Звездных войн» нашли на Луне

Уфологи обнаружили в одном из кратеров Луны удивительный объект, который внешне напоминает корабль героя саги «Звездные войны» Хана Соло – «Тысячелетний

«Тысячелетний сокол» прибыл на Землю: НЛО начал вторжение?
«Тысячелетний сокол» прибыл на Землю: НЛО начал вторжение?

Встреча с "пришельцами" произошла у жительницы Британии.

Уфологи обнаружили НЛО в виде «Тысячелетнего сокола» из «Звёздных войн»
Уфологи обнаружили НЛО в виде «Тысячелетнего сокола» из «Звёздных войн»

К уфологам от очевидцев попали редкие кадры уникального НЛО, который с виду напоминал «Тысячелетнего сокола», вымышленного космического корабля с вселенной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости