В Британии пожилая дама увидела НЛО из «Звёздных войн»

В ряде британских средств массовой информации были опубликованы данные о том, что пожилая дама стала очевидцем появления НЛО. По словам свидетельницы произошедшего, космический инопланетный корабль был весьма схож с кораблём из «Звёздных войн».

То, что видела 57-летняя британка, по её словам, напоминало космический корабль, принадлежавший Хану Соло, одному из персонажей космической саги «Звёздные войны». Пожилая британка заявила, что она совершенно уверена в том, что увиденный неопознанный летающий объект повторял черты легендарного корабля «Тысячелетний сокол», который является визитной карточкой «Звёздных войн».

Александр Вест

Пожилая дама уверяет, что после того, как ей удалось запечатлеть кадры увиденного НЛО на камеру её смартфона, она не смогла сдержаться и рассказала о данном происшествии в СМИ. Отметим, «Тысячелетний сокол», или, скорее, его аналог, британка увидела, гуляя со своим псом.