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| | Руслана считает украинцев потомками шумеров

Руслана считает украинцев потомками шумеров

Сегодня, 11:00
Победительница международного конкурса Евровидение популярная певица Руслана заявила о том, что считает шумеров предками украинского народа. К данному заявлению певица добавила, что украинская нация – имеет больше особенностей, чем все считают.

Руслана считает украинцев потомками шумеров

 

В интервью телевизионному каналу «112» популярная украинская певица Руслана рассказала о том, почему гражданам Украины стоит прекратить поддерживать тотальную украинизацию государства. По её словам, украинский народ имеет весьма глубокие и экзотичные корни, ведь до возникновения независимой Украины, земли, на которых в данный момент проживают украинцы, населяли всевозможные нации: шумеры, скифы, сарматы. Руслана считает, что поддерживая украинизацию, граждане отказываются «снять шаровары» и осознать свою многогранность, которая ограничивается соблюдением устоев, свойственных лишь украинцам.

Руслана заявила о том, что граждане Украины нуждаются в обновлении образа своего государства, который в данный момент связан лишь с шароварами и вышиванками.
Александр Вест
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