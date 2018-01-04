Руслана считает украинцев потомками шумеров

Победительница международного конкурса Евровидение популярная певица Руслана заявила о том, что считает шумеров предками украинского народа. К данному заявлению певица добавила, что украинская нация – имеет больше особенностей, чем все считают.

Александр Вест

В интервью телевизионному каналу «112» популярная украинская певица Руслана рассказала о том, почему гражданам Украины стоит прекратить поддерживать тотальную украинизацию государства. По её словам, украинский народ имеет весьма глубокие и экзотичные корни, ведь до возникновения независимой Украины, земли, на которых в данный момент проживают украинцы, населяли всевозможные нации: шумеры, скифы, сарматы. Руслана считает, что поддерживая украинизацию, граждане отказываются «снять шаровары» и осознать свою многогранность, которая ограничивается соблюдением устоев, свойственных лишь украинцам.Руслана заявила о том, что граждане Украины нуждаются в обновлении образа своего государства, который в данный момент связан лишь с шароварами и вышиванками.