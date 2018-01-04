Александр Носик вступил в ряды Putin Team

Известный русский актер Александр Носик решил стать членом организации Putin Team в поддержку Путина.

Александр Носик поделился своим новым достижениям. В этот раз актер решил присоединиться к другим звездам российского шоу-бизнеса и вступил в ряды организации Putin Team.На странице в социальной сети Носик выложил фотографию, где он с детьми, у которых нет родителей. Благотворительную акцию актер устроил в Ижевске в Республиканском детском доме. Звезда кино привез сироткам подарки и провел с ними время. Актеру понравились подобные действия.

Он заявил, что рад помочь нуждающимся. По его словам, он решил поддержать подобную акцию певицы Нюши, и деятельность благотворительной организации Putin Team (команда Путина). Также, он пожелал людям побольше делать добрых поступков.Putin Team основана российским хоккеистом Александром Овечкиным. Большинство из участников "Команды Путина" - представители бизнеса, политики, шоу-бизнеса и спорта. Организация считается благотворительной, и проводит много подобных акций, хоть и имеет узкополитическое название.