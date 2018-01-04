Минздрав: Раз в два года у россиян будут искать рак

В планах Минздрава РФ на нынешний год внедрить оповещения граждан о необходимости прохождения медосмотра, улучшить бесплатную диспансеризацию, а также уже через год будет проводиться онкоскрининг для выявления онкологических заболеваний.

Александр Вест

Согласно требованиям Минздрава во всех медицинских учреждениях в РФ организация работы персонала должна быть организована таким образом, чтобы тратилось минимальное количество времени на обследование каждого пациента, что позволит увеличить пропускную способность и обслужить большее количество граждан. В случае выявления необходимости диспансеризации гражданин получит соответствующее сообщение адресно, или в качестве телефонного звонка. Уже с нынешнего года планируется проведение онкоскрининга минимум раз в год.На первом этапе онкоскрининга будут выявляться возможные проблемы, а при наличие таковых пациент будет переводиться на более тщательное обследование организма. Министр здравоохранения заметил, что к врачам нужно обращаться не только в крайнем случае, но и регулярно следить за своим здоровьем.